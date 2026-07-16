Уральская птицефабрика заплатит более 4 млн рублей за причиненный почве ущерб

На Среднем Урале прокуратура через суд заставила птицефабрику возместить ущерб, причиненный почве. Речь идет о миллионах рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась на ООО "Птицефабрика Артемовская". Было установлено, что на арендованных птицефабрикой земельных участках использовались агрохимикаты (удобрения) на основе отхода куриного помета.

"В нарушение природоохранного законодательства на агрохимикат отсутствовало свидетельство о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологическое заключение и иные документы. Кроме того, регистрационные испытания агрохимиката, включая оценку опасности негативного воздействия на здоровье людей, не пройдены", - заявили в прокуратуре.

Специалисты пришли к выводу о загрязнении почвы. После этого прокуратура направила иск в суд о взыскании с ООО "Птицефабрика Артемовская" суммы причиненного почве вреда. Предприятие обязали возместить более 4 млн рублей.