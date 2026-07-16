Евросоюз ввел тотальный запрет на рекламу и продажу туров в Россию

Евросоюз полностью запретил продавать путевки в Россию и рекламировать страну как место для отдыха. Об этом РИА Новости сообщил португальский юрист и аналитик Алешандри Геррейру. Специалист объяснил, что такие меры стали частью санкционной политики Европы против российского туристического сектора.

Теперь европейские компании не имеют права оказывать любые услуги, которые напрямую касаются путешествий в Россию. Под удар попали все туроператоры и тематические сайты. Им запретили не только заключать сделки, но и просто рассказывать гражданам ЕС о преимуществах поездок в российские города.

По словам Геррейру, власти запрещают даже вешать рекламные плакаты с изображением российских достопримечательностей. Из-за этих ограничений жители Европы потеряли возможность покупать готовые туры. Теперь те, кто все же хочет посетить Россию, готовят поездку сами и решают все организационные вопросы без помощи профессиональных агентств.

Ранее российское правительство выделило 4,3 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе, чтобы помочь отрасли справиться с убытками из-за срыва курортного сезона. Из этой суммы Крым получит 3,7 млрд, а Севастополь - более 584 млн рублей.