16 Июля 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Волонтерам Икрянинского района вручили награды Думы Астраханской области

В Доме культуры «Юбилейный» села Икряное в Астраханской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию добровольцев, которые с первых дней специальной военной операции оказывают всестороннюю помощь российским бойцам.

В церемонии принял участие заместитель спикера регионального парламента Олег Петелин, который поблагодарил волонтеров за их самоотверженный труд, милосердие и неравнодушие. От имени Думы Астраханской области он вручил наиболее активным добровольцам Почетные грамоты и Благодарственное письмо за поддержку участников специальной военной операции.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Обращаясь к собравшимся, Олег Петелин отметил: «Сегодня мы собрались, чтобы сказать главные слова тем, кто делает невозможное возможным. Тем, кто является нашей опорой и надежным тылом. Мы чествуем волонтеров, которые с первых дней специальной военной операции взяли на себя колоссальную нагрузку. Это не просто помощь — это система, выстроенная с душой и самоотдачей».

Депутат также подчеркнул, что за десятками тонн отправленных грузов стоят конкретные судьбы и ежедневный труд десятков неравнодушных людей. За ленточку отправляют медикаменты, генераторы, автомобили, теплые вещи, воду, собранные и отсортированные школьниками, предпринимателями, сотрудниками администрации и работниками бюджетной сферы, ставшими одной командой.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В завершение встречи Олег Петелин пожелал волонтерам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия.

Для справки: волонтерское движение в Икрянинском районе объединяет десятки активных жителей — от школьников до пенсионеров. Добровольцы регулярно собирают и отправляют гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, оказывают помощь военнослужащим и мирному населению новых регионов России.

Теги: волонтеры, дума астраханской области, гуманитарные грузы


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