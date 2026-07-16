Самолет "Екатеринбург – Москва" вынуждено вернулся в аэропорт вылета

В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили о возвращении своего самолета в аэропорт вылета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту "Екатеринбург – Москва", вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине.

"Экипаж произвел посадку благополучно. Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно", - отметили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет рейса запланирован на 15 часов 30 минут по уральскому времени.

Напомним, в июне самолет "Уральских авиалиний" рейсом "Пермь – Анталья" совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга.