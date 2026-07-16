Свердловский омбудсмен добилась снятия статуса СОЧ с участника СВО из Кушвы

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова добилась оперативного снятия статуса "самовольное оставление части" (СОЧ) с участника специальной военной операции из пострадавшей от урагана Кушвы.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, боец СВО перестал выходить на связь еще в январе 2024 года. Но вместо того, чтобы объявить его без вести пропавшим, командование воинской части признало уральца дезертиром, не став разбираться в деталях его исчезновения.

На личном приеме в Кушве к Мерзляковой обратилась сестра военнослужащего, у которого есть несовершеннолетняя дочь. Из-за того, что отцу присвоили статус СОЧ, девочка не получала ежемесячную социальную выплату, установленную указом президента. То же касалось и денежного довольствия бойца, которое должна была получать законный представитель ребенка.

Омбудсмен направила обращение в военную прокуратуру. Представители надзорного ведомства согласились с этими доводами и восстановили нарушенные права родственников военного. Теперь на ребенка оформлена ежемесячная выплата, а на мать – денежное довольствие бойца. А в адрес врио командира воинской части прокуратура внесла представление.