Euroclear попросил суд приостановить дело по иску ЦБ РФ

Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановлении рассмотрения дела по иску Банка России о взыскании с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Апелляционный суд сегодня рассматривает жалобу Euroclear на решение арбитражного суда Москвы, который в мае полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear о взыскании в общем размере порядка 200 миллиардов евро (18,17 трлн рублей) убытков, причиненных блокировкой активов. Euroclear сначала пытался обжаловать решение в том же московском арбитраже, а затем, не добившись результата, отказался признавать юрисдикцию решения российского суда.

В июне бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится большая часть замороженных в Европе российских активов, подал иск к Центральному банку России в Брюссельский коммерческий суд. В иске депозитарий заявляет, что российский суд не должен был рассматривать это дело.