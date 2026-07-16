Верховная Рада Украины утвердила премьер-министром страны Сергея Корецкого

Верховная Рада Украины утвердила бывшего главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого в должности премьер-министра страны. Это произошло спустя всего год после смены предыдущего кабинета министров.

Уже известно, что обновится и кабинет министров, которым будет руководить Корецкий. Больше всего вопросов вызвала отставка министра обороны Украины Михаила Федорова – его планируется заменить экс-главой МВД Игорем Клименко. Эта непопулярная мера привела к тому, что сегодня в Киеве и других городах прошли многочисленные митинги в поддержку Федорова.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский отправил правительство в отставку на фоне крупного коррупционного скандала.