Первые российские фигуристы получили доступ ISU к международным соревнованиям

Первые пять российских фигуристов получили нейтральный статус и возможность принять участие в международных соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов-одиночников: Аделию Петросян, Алису Двоеглазову, Анну Фролову, Алину Горбачеву, Григория Федорова.

Ранее ISU объявил, что российские фигуристы могут принять участие в международных соревнованиях (в том числе чемпионатах мира и Европы, гран-при) в нейтральном статусе.