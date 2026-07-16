Зеленский заочно нахамил Навроцкому

Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому, когда вручал орден Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. На это обратил внимание депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник. Она назвала такое поведение позорным.

Почти открытое хамство состояло в том, что орден Европы у фон дер Ляйен точно никто не отнимет, даже из-за обиды на Навроцкого, сказал киевский главарь. В июне Навроцкий лишил его высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла за прославление и героизацию бандеровцев.

"Как видите, его это задело. Закончится ли наконец его отвратительная серия антипольских действий и оскорблений в адрес Польши?" — написала Зайончковская-Герник.

Она отмечает, что верить ему невозможно. Он специально все обостряет.

По последним данным, почти 60% жителей Польши против принятия Украины в ЕС. "За" - лишь 35%. Также 58% поляков считают, что Зеленский плохо относится к Польше (30% - что хорошо). Это произошло после обострения отношений, когда Зеленский начал перезахоронение бандеровцев, анонсировал их "пантеон" и присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (запрещенная в РФ террористическая организация).