В Челябинской области запретили ловить рыбу из-за загрязнения

Россельхознадзор обнаружил на рыбоводном участке "Водохранилище на Тугунском Логу" несоответствие ветеринарным нормам партии выловленной рыбы. Лабораторные исследования выявили в сиге превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов (мышьяка и свинца).

На одном из водохранилищ Челябинской области запретили ловить рыбу. Оно расположено в Чесменском районе.



