В Челябинской области запретили ловить рыбу из-за загрязнения
На одном из водохранилищ Челябинской области запретили ловить рыбу. Оно расположено в Чесменском районе.
Россельхознадзор обнаружил на рыбоводном участке "Водохранилище на Тугунском Логу" несоответствие ветеринарным нормам партии выловленной рыбы. Лабораторные исследования выявили в сиге превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов (мышьяка и свинца).
Внимание ведомства уже принесло результат: коммерческий вылов остановлен из-за угрозы здоровью потребителей. Проверка продолжается, сообщает уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.