В Госдуме возмутились идеей властей Забайкалья выдавать QR-коды на заправку в мессенджере Max

В Госдуме возмутились решением властей Забайкалья выдавать QR-код для заправки автомобиля исключительно через бот в мессенджере Max.

"Нельзя принуждать людей использовать конкретный мессенджер. Мы уже выступали против привязки исключительно к "Максу" сервисов "Госуслуг". А теперь и продажу бензина отправляют туда же?", - цитирует RTVi депутата Госдумы Алексея Куринного (КПРФ).

По его мнению, граждане в праве самостоятельно решать как им получить QR-код от властей: в виде смс, через сайт, звонок, приложение.

"А что делать, если гражданин принципиально не пользуется мессенджерами? Если ему не нравится "Макс"? Если у него нет смартфона? Он, получается, не имеет права купить бензин?" – задается вопросом депутат.

Он добавил, что продажа бензина в целом регионе "ставится в зависимость от работы приложения и серверов конкретного разработчика" (к слову – частного, в отличие от тех же "Госуслуг").

Также Куринный добавил, что такие ограничения всегда приводят к появлению черного рынка перекупщиков: "Появится черный рынок продажи аккаунтов в мессенджере "Макс", поскольку один человек может запрашивать код раз в шесть дней. Перекупщики начнут массово скупать сим-карты и регистрировать десятки учетных записей на подставных лиц, чтобы потом перепродавать слоты электронной очереди тем, кому нужно больше 15 литров".