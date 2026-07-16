По обращению вартовчан депутаты Думы Нижневартовска осмотрели городские территории, требующие особого внимания

В рамках прошедшего совместного выездного заседания рабочих групп Думы Нижневартовска народные избранники посетили не только скверы и спортивные объекты, но и городские территории, которые требуют отдельного внимания.

Как сообщили в пресс-службе Думы Нижневартовска, в адрес депутатов поступило обращение от горожан, которые в течении многих лет продают овощи и фрукты со своих земельных участков рядом с «Сибирским Балаганом». Пенсионеры подняли вопрос с обустройством торговых мест: установленные конструкции не защищают от палящего солнца в жару и пропускают дождь, что создает продавцам серьезные трудности.

Депутаты совместно с представителями администрации выехали на место, чтобы пообщаться с жителями и оценить ситуацию. Сложность заключается в том, что земля находится в частной собственности и не принадлежит муниципалитету. По итогам осмотра было принято решение рассмотреть все доступные варианты, чтобы помочь вартовчанам в решении вопроса.

Заключительной точкой выезда стала городская баня на улице Таежной. Местные жители недовольны тем, что собственник начал возводить высокий забор на месте общественного сквера.

«От жителей квартала Молодежный поступают обращения по вопросу стандартов строительства этого ограждения. В администрации города провели совещание, встречались с собственником. Земля здесь муниципальная и находится у собственника в аренде. Однако разрешения на возведение такого типа конструкции никто не выдавал. Ранее на этой территории был сквер, сейчас его снесли. Такая ситуация на сегодняшний день существует, поэтому мы выехали, чтобы лично оценить происходящее и принять дальнейшие решения», - рассказал депутат Сергей Землянкин.

Специалисты администрации города, в свою очередь, отметили, что возведение таких сплошных заборов в черте города не допустимо, и на данный момент проводятся все возможные мероприятия по устранению существующих нарушений.