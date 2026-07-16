Зеленский заявил, что ждет всеобщей мобилизации в России

На встрече со "слугами народа" Зеленский заявил, что увольняет министра обороны Михаила Федорова из-за провала реформы ТЦК. А ее нужно провести как можно быстрее, так как осенью, по его мнению, Россия может объявить всеобщую мобилизацию. Об этом пишет издание "Украинская правда" (УП).

Он сказал, что в случае всеобщей мобилизации в России всем будет не до шуток, поэтому надо спешить. Однако какой "реформы" хочет киевский главарь, неясно. Судя по его словам, ему нужно не реформирование ТЦК, которые украинцы ненавидят, а резкое ускорение темпов мобилизации, пишет "Страна".

Действительно ли Зеленский ждет всеобщей мобилизации в России или это лишь повод для увольнения Федорова, неизвестно. Депутат Рады Ярослав Железняк пишет, что у Федорова конфликт с главкомом ВСУ Сырским. Это подтвердил и Зеленский, пишет УП. Он сказал, что они живут в двух разных мирах, и Федоров перестал слышать военных. Поэтому он недоволен Федоровым. А вот Сырского трогать не будет.

Сегодня на Украине в разных городах проходят митинги протесты против отставки Федорова. Толпы людей вышли на улицы Киева, Одессы, Львова, Днепропетровска, Харькова, Полтавы и других городов. У офиса Зеленского собрались несколько тысяч человек с картонными транспарантами.

В России всеобщая мобилизация не стоит на повестке дня, заявил в конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.