СК устанавливает конкретных причастных к убийству главного инженера ЗАЭС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС и его водитель.

По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель и находившийся в автомобиле главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир – работник станции.

В СК заявили, что устанавливают конкретных представителей киевского режима, чьи "преступные действия создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан".

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 15 июля сообщил, что целенаправленной атакой ВСУ на автомобиль были убиты Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов. По его словам, главный инженер электростанции посвятил всю свою жизнь атомной энергетике и "погиб, по сути, на боевом посту".Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ, в результате которой погиб Яковлев.