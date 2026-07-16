УФСБ Пермского края пресекло деятельность экстремиста из Свердловской области

Березовский городской суд Свердловской области признал местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Мужчина публиковал в соцсетях материалы, содержащие публичные призывы к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по социальному признаку. Деятельность мужчины пресекло ФСБ региона. На мужчину завели дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием 9% заработка в пользу государства.