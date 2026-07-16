VK продал магазин приложений RuStore гендиректору сервиса

Холдинг VK продал магазин приложений RuStore менеджменту – покупателем 100% долей компании стал генеральный директор Дмитрий Панкрушев. Сумма сделки не разглашается, передает РБК.

В VK заявили, что платформа не планирует менять вектор развития со сменой собственника.

"RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений. Команда RuStore продолжит активно внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнёров", - говорится в заявлении VK.

Ранее Минцифры включила RuStore – национальный магазин приложений – в перечень сервисов, которые должны предустанавливаться на продаваемые в России гаджеты. В RuStore есть многие приложения, которые после 2022 года были удалены в иностранных магазинах приложений, например, AppStore.