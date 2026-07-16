16 Июля 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/duma_nv

Депутаты Думы Нижневартовска провели совместное выездное заседание на социальных объектах города

Поступившие обращения граждан в адрес рабочих групп, комитета по городскому хозяйству и строительству «Сквер в каждый двор» и комитета по социальным вопросам по спортивным объектам и лично депутатам Думы Нижневартовска стали повесткой для очередного совместного выездного заседания народных избранников.

Первой точкой в маршруте рабочей поездки депутатов Думы Нижневартовска стала ул. Гагарина, 5.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

Здесь по инициативе жителей старой части города был поднят вопрос о создании сквера в 1П микрорайоне. Учитывая высокую востребованность данной территории среди местных жителей, парламентарии и представители администрации пришли к общему мнению, детально рассмотреть возможность реализации сквера на предстоящих заседаниях рабочей группы.

Как отметили в Думе Нижневартовска, работа с обращениями избирателей — основа деятельности народных избранников. По одному из таких коллективных обращений депутаты посетили Комсомольское озеро, где жители города хотели бы видеть площадку для игры в волейбол. По итогам обсуждения обращение взято в работу и будут рассмотрены все доступные варианты для удовлетворения пожелания вартовчан.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

Также народные избранники посетили будущий сквер в районе СШ № 11.

«Совместно с участниками рабочей группы «Сквер в каждый двор» ранее мы уже рассмотрели целесообразность создания нового сквера на данном участке и пришли к единому мнению по всем вопросам. В настоящее время ведется подготовка проектной документации, а реализация проекта запанирована на 2027 год», - отметил депутат Степан Повх.

В рамках доступности спортивных объектов для жителей микрорайонов на повестке дня также встал вопрос спортивной площадки на территории школы №2. На сегодняшний день существуют ограничения по времени посещения спортивного объекта, т.к. он принадлежит учебному учреждению, где осуществляется пропускной режим.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

«Летом нужно оперативно найти решение и установить дополнительный вход, чтобы люди могли беспрепятственно заниматься спортом», — прокомментировал руководитель рабочей группы по реализации проекта «Сквер в каждый двор» Сергей Землянкин.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

Руководители образовательного учреждения рассказали, что запросили информацию у проектировщиков, чтобы рассмотреть вариант установки отдельного входа со стороны улицы, минуя территорию учреждения.

Теги: депутаты думы нижневартовска, жители города, социальные объекты


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