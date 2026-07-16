Число подростков в ОПГ выросло на 78% за год

В первом полугодии 2026 года число подростков, состоящих в организованных преступных группах (ОПГ), выросло на 78%. Таковы данные отчета Совбеза РФ.

Число преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 9%, но быстрый рост числа участников ОПГ является опасной тенденцией. Тревогу вызывает рост экстремистской (в 1,4 раза) и террористической (в 2,2 раза) активности среди подростков. Также зафиксирован максимум случаев нападений в школах - 26 за учебный год, что эксперты связывают с влиянием деструктивных идеологий в интернете и видеоиграх.

Главной причиной преступного поведения подростков называется желание быстро и легко "заработать". А родители не уделяют воспитанию детей должного внимания, так как заняты работой. Поэтому подростков с неокрепшим умом нетрудно вовлекать в преступный мир. Нужно усиливать профилактику противоправного поведения и в целом воспитательную работу, отмечает психолог Ирина Коржаева.

В 2025 году глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил серьезную обеспокоенность ростом этнической подростковой преступности. Количество особо тяжких преступлений, совершенных подростками-мигрантами, выросло на 82% к аналогичному периоду 2024 года.