16 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Карты "Мир" захватили рынок: доля Visa и Mastercard упала почти до нуля

Генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил, что доля системы «Мир» в России достигла 85% и продолжит расти. По его словам, карты Visa и Mastercard практически исчезли из активного оборота. Глава НСПК подчеркнул в интервью "Эксперту", что эти карты потеряли всякую ценность: они не работают за границей и не дают доступа к программам лояльности. Сейчас это просто пластик с логотипами систем, которые больше не ведут деятельность в стране.

НСПК обсуждает с банками, стоит ли вообще продолжать обслуживание карт Visa и Mastercard. Дубынин отметил, что компания готовит меры для мягкого вытеснения иностранного пластика. Разработчики планируют снижать привлекательность использования зарубежных систем и одновременно расширять функции карт "Мир". Таким образом, национальная система планирует усилить свою ценность для пользователей, чтобы окончательно заменить оставшиеся инструменты международных платежных систем на российском рынке.

Сообщалось, что российские банки планируют полностью заменить карты Visa и Mastercard на отечественный "Мир" к 2030 году, так как моментально обновить такой объем пластика невозможно. Сейчас национальная система уже занимает 75% рынка, а крупнейшие игроки, такие как Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Совкомбанк, активно переводят клиентов на новые карты по мере истечения срока действия старых. 

 

Теги: карты, банк, мир


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