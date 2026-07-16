Массовые протесты проходят на Украине из-за увольнения министра обороны

Массовые протесты начались на Украине из-за решения Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова.

Толпы людей вышли на улицы Киева, Одессы, Львова, Днепропетровска, Харькова, Полтавы и других городов. У офиса Зеленского собрались несколько тысяч человек с картонными транспарантами, передает Радио Sputnik.

Местная полиция не вмешивается, наблюдая за акциями со стороны, пишет Shot. По словам украинцев, это первый за всю историю министр обороны, за которого люди вышли на протест, отмечает телеграм-канал.

Ранее Зеленский заявил, что уволил Михаила Федорова с поста министра обороны, так как он провалил реформу ТЦК и имел серьезные разногласия с главкомом ВСУ Сырским. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на своих коллег, которые были на встрече с Зеленским. Новым министром обороны станет глава МВД Игорь Клименко.

Тем временем, представители оборонного блока не разделяют мнения Зеленского и уходят в отставку. Среди них - советники Федорова и замкомандующего украинских ВВС полковник Павел Елизаров.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что отставка Федорова была "большой неожиданностью" для ЕС и "вызывает вопросы". По словам Кубилюса, европейцам в сотрудничестве с Федоровым "удалось многого добиться".