Ситуация на АЗС Крыма: 41 станция открыла свободную продажу Аи-95

41 автозаправочная станция Крыма продает бензин в свободном режиме. Министерство топлива и энергетики республики разместило в своем канале списки АЗС, которые с 10:00 по московскому времени отпускают марку Аи-95 Ultra. Ситуация почти не изменилась с прошлого дня: в среду это же топливо предлагали 43 заправки. Власти продолжают следить за наличием горючего и оперативно обновляют таблицы для водителей.

В Севастополе в этот четверг свободная продажа бензина идет только на пяти заправочных станциях. На остальных точках города водители получают топливо по QR-кодам, которые ведомство выдало накануне. Министерство рекомендует автомобилистам заранее проверять актуальные адреса заправок в официальных перечнях, чтобы вовремя пополнить баки доступным топливом марки Аи-95 Ultra.

Ранее в московском районе Отрадное священник Александр Сергеев решил освятить автомобили в очереди на заправке, окропляя их святой водой и раздавая религиозные книги. Клирик действовал только с согласия водителей: он общался с мусульманином, который не возражал против обряда, и пригласил в храм некрещеного мужчину.