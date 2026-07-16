Минобороны Эстонии против законодательного закрепления размещения ЯО

Минобороны Эстонии против законопроекта, который предполагает обязательное решение парламента о размещении ядерного оружия на территории республики в мирное время. Ведомство призывает сохранять неопределенность в этом вопросе и не упрощать доступ к информации для России.

Публичное обсуждение законопроекта в парламенте неизбежно ослабит единство системы ядерного сдерживания НАТО, считают в военном ведомстве. В таком случае быстрое и тайное размещение ядерного оружия в случае необходимости станет затруднительным.

В феврале глава МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония хотела бы разместить у себя ядерное оружие стран НАТО. Он сослался на то, что это не запрещено местными законами, и если НАТО сочтет это необходимым, то в Эстонии будут только рады. В июне 2025 года министр обороны Ханно Певкур сказал, что республика готова принимать на своей территории военные самолеты стран НАТО, способные нести ядерные боеголовки.

В Кремле подчеркивают, что любые ядерные поползновения сопредельных стран повлекут ответ России. А эти страны становятся потенциальной мишенью для России.

Недавно желание разместить на своей территории ядерное оружие высказали власти Польши и Финляндии.