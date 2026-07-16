Ольга Любимова высоко оценила динамику культурной трансформации Южного Урала

Накануне в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Обсуждали вопросы развития культуры и искусства на Южном Урале, ход реализации национальных проектов, а также перспективы развития культурной инфраструктуры региона и, конечно, масштабный проект «Челябинск – Культурная столица 2027 года».

Глава Минкульта отметила, что Челябинская область демонстрирует устойчивые результаты в реализации национальных проектов «Культура» и «Семья».

Только за последние 7 лет в регионе проведена масштабная работа по модернизации учреждений культуры, укреплению материально-технической базы и поддержке творческого образования. Так, по модельному стандарту переоснащены 47 библиотек Южного Урала, в этом году еще 7 учреждений получат новый статус. Построено и капитально отремонтировано 40 культурно-досуговых учреждений, создан Центр культурного развития в Карабаше. При этом дополнительно за счет средств областного бюджета отремонтировано 43 учреждения, оснащено 97 учреждений, построено два Дома культуры.

Театральная сфера региона переживает настоящую модернизацию - отремонтировано 10 театров, среди которых Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского, Челябинский драматический «Молодежный театр», Магнитогорский театр кукол и актера «Буратино», Челябинский театр драмы им. Наума Орлова и другие. В 2026 году за счет региональных средств начат ремонт Камерного театра. Оснащены современным оборудованием 6 региональных и муниципальных театров.

Также новое оборудование установлено в 11 региональных и муниципальных музеях. В 2023 году осуществлена реконструкция Каслинского музея художественного литья, сейчас продолжается реконструкция второго здания музея. В стадии завершения восстановление усадьбы Демидовых «Белый дом» в Кыштыме – объекта культурного наследия федерального и регионального значения.

В ходе встречи губернатор отметил, что в ДК «Магнезит» открылась выставка одного шедевра из собрания Государственного Русского музея. Здесь до 18 декабря 2026 года жители и гости Сатки могут увидеть легендарное полотно Виктора Васнецова «Баян».

«Выставка одного шедевра из собрания Государственного Русского музея — картины Виктора Васнецова «Баян» — важное культурное событие для всей Челябинской области и яркий пример того, как искусство преодолевает границы привычных музейных стен и становится по-настоящему народным. За тринадцать лет программы «Русский музей. Сатка» жители региона прикоснулись к шедеврам русской живописи. Такой неизменный интерес — лучшее подтверждение того, что культура живет там, где ее ждут: в сердцах наших земляков, в их стремлении узнавать, чувствовать и сохранять связь с традициями», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ходе рабочей встречи главы региона и министра также было отмечено, что в регионе активно развивается система художественного образования. Капитально отремонтировано 18 детских школ искусств, дополнительно за счет областных средств отремонтировано еще 6 учреждений и построено 2 новые школы. Музыкальными инструментами оснащены 50 детских школ искусств в рамках национальных проектов и еще 69 школ – по областной программе.

В феврале 2026 года в Сатке началось строительство Детской школы искусств № 1 имени Ю.А. Розума, что станет даст новые возможности для поддержки одаренных детей и молодежи.

Отдельно участники встречи отметили эффективность региональных инициатив. С 2023 года в Челябинской области реализуется программа строительства быстровозводимых домов культуры в населенных пунктах с численностью населения от 2 тысяч человек. В рамках программы уже возведено 14 объектов, которые стали современными центрами притяжения для молодежи и семейного досуга.

«Хочу выразить искреннюю вам благодарность за постоянное внимание к Челябинской области, за поддержку наших региональных инициатив и конструктивное взаимодействие. Для нас очень важно, что вопросы развития культуры на Южном Урале находят понимание и поддержку на федеральном уровне. Уверен, что и в дальнейшем при федеральной поддержке мы сможем реализовать еще больше значимых проектов, направленных на развитие культуры и искусства в Челябинской области», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор сообщил также о развитии Детской филармонии имени А.А. Абдурахманова, где с сентября 2026 года планируется открытие второй очереди учреждения. Все коллективы филармонии являются дублерами профессиональных областных ансамблей, что обеспечивает преемственность кадров и развитие творческого потенциала региона.

Вопрос кадров в культурной сфере региона стал одним из ключевых в ходе рабочей встречи.

С 2022 года в Челябинской области реализуется региональная программа «Земский работник культуры», предусматривающая единовременную выплату в размере 1 млн рублей. За четыре года в учреждения культуры региона привлечено 119 специалистов. С 2025 года область участвует в федеральной программе, благодаря которой уже закрыто 17 вакансий, а в 2026 году ожидается привлечение еще 16 специалистов.

«Для сохранения культурного богатства региона необходима дальнейшая совместная работа. Культурная среда в Челябинской области последовательно развивается и важно не останавливаться на достигнутом», – отметила Ольга Любимова.

Одним из центральных тем обсуждения стал ход реализации программы «Челябинск – культурная столица 2027 года».

Алексей Текслер напомнил, что в 2027 году в Челябинской области запланировано проведение целого ряда крупных межрегиональных и всероссийских мероприятий, в том числе Уральской индустриальной биеннале современного искусства, национального фестиваля «Музыкальное сердце театра», мультимедийного выставочного проекта «Великолепный Эрмитаж» и других значимых событий. Также планируется проведение Фестиваля культурных столиц России, который объединит лучшие культурные инициативы городов-победителей конкурса прошлых лет – Нижнего Новгорода, Грозного, Омска, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что в 2026 году стартует конкурс «Малая культурная столица» для городов области с населением до 200 тысяч человек. Эту инициативу губернатора Алексея Текслера поддержал федеральный оргкомитет. Отныне в каждом регионе — победителе конкурса будет проводиться аналогичный отбор среди малых городов.

«Флаг культурной столицы будет путешествовать по муниципалитетам. Каждый город на неделю почувствует себя столичным», — пояснил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Николай Новичков - председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица» высоко оценил инициативу проведения конкурса «Малая культурная столица» и добавил, что проект объединяет не только территории, но и людей.



«Культурная столица — это дело каждого гражданина, каждого муниципалитета и каждого предприятия, которое здесь находится. Промышленники, волонтеры, блогеры, врачи — все уже спрашивают: А мы можем помочь?», - отмечал Николай Новичков.

В завершение рабочей встречи Алексей Текслер пригласил Ольгу Любимову посетить Южный Урал в рамках подготовки к Году культурной столицы.

«Мы гордимся тем, что Челябинск получил почетное звание «Культурная столица 2027 года». Это признание масштабной работы, которую регион ведет по развитию культуры и искусства. Уже в 2026 году все наши ключевые мероприятия проходят под эгидой «Навстречу культурной столице». Я с большим удовольствием приглашаю вас посетить наш регион как в 2026 году, так и в течение всего 2027 года. Мы подготовили насыщенную программу мероприятий всероссийского уровня. Челябинская область готова показать, как промышленный регион может стать одним из центров культурного притяжения», - сказал губернатор.