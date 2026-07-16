Житель Башкирии осужден за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске

На Среднем Урале житель Башкирии осужден за наезд на инспектора ДПС. Сам мужчина признал вину.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 февраля 2026 года. Водитель автомобиля в состоянии опьянения был остановлен инспектором для проверки документов в одном из переулков Красноуральска. Но вместо выполнения законных требований приезжий гость наехал на полицейского и продолжил движение с ним на капоте.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Он признал вину и раскаялся.

Красноуральский городской суд назначил жителю Башкирии год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он выплатит более 363 тысяч рублей, соразмерной стоимости автомобиля, использованного при совершении преступления.

Как уточнили в суде, приговор может быть обжалован.