СМИ: Подозреваемый в убийстве Березовской пытался устроить минимум 20 терактов в РФ

Сотрудник спецслужб Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, планировал серию терактов в РФ, сообщает RT.

Речь идет о Виталии Жиковиче (позывной – Пастор). По данным телеканала, он пытался устроить минимум двадцать терактов в России, их предотвратила ФСБ. Одной из целей была курортная зона в Пятигорске. Там украинец собирался устроить теракт в отношении правоохранителей. Также Жикович дважды хотел взорвать центр Грозного: сначала с помощью смертника и машины, затем через другого смертника.

СМИ ранее называли Жиковича бывшим сотрудником полиции и экс-сотрудником СБУ, но на самом деле он работает в украинской военной разведке, выяснил RT.

В начале июля под Киевом обнаружили тело 39-летней Анастасии Березовской – подозреваемой по делу о покушении на миллиардера украинского происхождения Вадима Ермолаева. Сообщалось, что тело Березовской, ранее объявленной в розыск Интерполом, было закопано, при осмотре на нем обнаружены огнестрельные ранения. В связи с обнаружением тела женщины были задержаны двое подозреваемых. Одним из них оказался Жикович, вторым - сотрудник ГУР Владислав Реут, передает RT.