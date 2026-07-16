В Челябинске сотни россиян потеряли 15 миллионов, желая купить технику

В Челябинске началось расследование мошенничества, совершённого под прикрытием поставки цифровой техники из-за рубежа.

По версии полицейских, преступления совершены в течение последних полутора лет. 30-летний предприниматель якобы начал продавать в Челябинске электронику. Предлагая клиентам поставки различных гаджетом, бизнесмен и его подельники получали от них деньги, однако товара так и не привозили.

Так бандиты обогатились на 15 млн руб. Пострадали более 500 челябинцев, а также жителей других регионов страны. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД по Челябинской области. "Ъ-Южный Урал" уточняет, что расследование начали вскоре после многочисленных заявлений и жалоб горожан на магазин PROStore и PROTechno.