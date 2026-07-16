Андрей Трубецкой: Сургутский район – один из лидеров Югры по реализации проектов комплексного развития территорий

"Порядка 230 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в поселениях Сургутского района в рамках проектов комплексного развития территории", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

Он также подчеркнул, что этот механизм позволяет расселить аварийные дома и параллельно создать необходимую инфраструктуру на участках.

"Сургутский район – один из лидеров Югры по реализации проектов комплексного развития территорий. В муниципалитете уже реализуются четыре проекта КРТ в Барсово и Солнечном. В каждом поселении предусмотрено строительство по 50 тысяч кв. м. Суммарно – 11,6 га, это 14 жилых домов на 1733 квартиры, с коммерческими помещениями на первых этажах", - отметил Андрей Трубецкой.

В рамках рабочей поездки глава муниципалитета накануне встречи с жителями Барсово посетил строительные площадки в городском поселении. Здесь появятся не только жилые дома, но и сквер с пешеходной аллеей, проведут ремонт улично-дорожной сети и спроектируют Центр единоборств.

"Проекты разрабатывали не для красивой картинки, а для того, чтобы реализовать их, тщательно считали экономику каждого проекта. КРТ – это новый сложный механизм. По сути дела надо увязать и строительную часть, то есть выход готового жилья, и социальную нагрузку. Чтобы это было интересно и заказчику- району, и подрядчику - инвестору. Понятно, что ни один инвестор, ни один застройщик на заведомо убыточный проект для себя не зайдет", - прокомментировал Андрей Трубецкой.

Также один проект в Лянторе сейчас находится на стадии выхода на торги. Здесь планируется возведение более 52 тысяч кв. м жилья на участке 5,8 га.

Глава Сургутского района подчеркнул, что такие объекты формируют не просто инфраструктуру, а пространство для активного и комфортного проживания людей.

"Еще четыре проекта, одобренные градостроительным советом Югры на прошлой неделе, предусматривают появление порядка 76 тысяч кв. м жилья в Солнечном и Белом Яре и обустройство территории – создание тротуаров, пешеходных аллей и монтаж освещения", - добавил Андрей Трубецкой.