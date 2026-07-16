16 Июля 2026
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.ru/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой: Сургутский район – один из лидеров Югры по реализации проектов комплексного развития территорий

"Порядка 230 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в поселениях Сургутского района в рамках проектов комплексного развития территории", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

(2026)|Фото: vk.ru/aatrubetskoy

Он также подчеркнул, что этот механизм позволяет расселить аварийные дома и параллельно создать необходимую инфраструктуру на участках.

"Сургутский район – один из лидеров Югры по реализации проектов комплексного развития территорий. В муниципалитете уже реализуются четыре проекта КРТ в Барсово и Солнечном. В каждом поселении предусмотрено строительство по 50 тысяч кв. м. Суммарно – 11,6 га, это 14 жилых домов на 1733 квартиры, с коммерческими помещениями на первых этажах", - отметил Андрей Трубецкой.

(2026)|Фото: vk.ru/aatrubetskoy

В рамках рабочей поездки глава муниципалитета накануне встречи с жителями Барсово посетил строительные площадки в городском поселении. Здесь появятся не только жилые дома, но и сквер с пешеходной аллеей, проведут ремонт улично-дорожной сети и спроектируют Центр единоборств.

"Проекты разрабатывали не для красивой картинки, а для того, чтобы реализовать их, тщательно считали экономику каждого проекта. КРТ – это новый сложный механизм. По сути дела надо увязать и строительную часть, то есть выход готового жилья, и социальную нагрузку. Чтобы это было интересно и заказчику- району, и подрядчику - инвестору. Понятно, что ни один инвестор, ни один застройщик на заведомо убыточный проект для себя не зайдет", - прокомментировал Андрей Трубецкой.

(2026)|Фото: vk.ru/aatrubetskoy

Также один проект в Лянторе сейчас находится на стадии выхода на торги. Здесь планируется возведение более 52 тысяч кв. м жилья на участке 5,8 га.

Глава Сургутского района подчеркнул, что такие объекты формируют не просто инфраструктуру, а пространство для активного и комфортного проживания людей.
"Еще четыре проекта, одобренные градостроительным советом Югры на прошлой неделе, предусматривают появление порядка 76 тысяч кв. м жилья в Солнечном и Белом Яре и обустройство территории – создание тротуаров, пешеходных аллей и монтаж освещения", - добавил Андрей Трубецкой.

Теги: андрей трубецкой, сургутский район, комплексное развитие территорий


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