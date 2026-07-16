"Мальвинские острова — аргентинские". Южноамериканские футболисты дерзко отпраздновали победу над Англией

Футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу в полуфинале чемпионата мира над Англией, держа в руках плакат с надписью "Мальвинские острова — аргентинские".

Южноамериканцы победили европейскую сборную со счётом 2:1. Территориальная принадлежность Фолклендских или Мальвинских островов (разные названия в зависимости от региона) — предмет многолетних разногласий между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году страны вели войну за острова, где победу одержали британцы. Знаменитый матч Англии и Аргентины на чемпионате мира 1986 года ("Рука Бога" и "Гол столетия") также прошёл на фоне обострившихся отношений. На футбольном поле что накануне, что 40 лет назад сильнее оказались южноамериканцы.

За демонстрацию политического баннера Международная федерация футбола (FIFA) может наказать Ассоциацию футбола Аргентины. Однако пока официальных санкций не последовало.

В финале Аргентина встретится с Испанией, матч состоится 19 июля.