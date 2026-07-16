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Фото: Reuters / Amanda Perobelli

"Мальвинские острова — аргентинские". Южноамериканские футболисты дерзко отпраздновали победу над Англией

Футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу в полуфинале чемпионата мира над Англией, держа в руках плакат с надписью "Мальвинские острова — аргентинские".

Южноамериканцы победили европейскую сборную со счётом 2:1. Территориальная принадлежность Фолклендских или Мальвинских островов (разные названия в зависимости от региона) — предмет многолетних разногласий между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году страны вели войну за острова, где победу одержали британцы. Знаменитый матч Англии и Аргентины на чемпионате мира 1986 года ("Рука Бога" и "Гол столетия") также прошёл на фоне обострившихся отношений. На футбольном поле что накануне, что 40 лет назад сильнее оказались южноамериканцы.

Футболисты сборной Аргентины празднуют победу в полуфинале чемпионата мира над Англией, держа в руках плакат с надписью "Мальвинские острова — аргентинские"(2026)|Фото: Reuters / Amanda Perobelli

За демонстрацию политического баннера Международная федерация футбола (FIFA) может наказать Ассоциацию футбола Аргентины. Однако пока официальных санкций не последовало.

В финале Аргентина встретится с Испанией, матч состоится 19 июля.

Теги: футбол, чемпионат мира, сборная Аргентины, сборная Англии, Мальвинские острова, Фолклендские острова, плакат


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