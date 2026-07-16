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Фото: Накануне.RU

Тюменская область объединила регионы для развития механизма обратной связи с бизнесом

Тюменская область объединила регионы для развития механизма обратной связи с бизнесом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Субъект первым в Уральском федеральном округе организовал межрегиональный онлайн-форум "ЦУР.Бизнес УрФО: вектор развития ПОС-Бизнес". Площадка объединила 26 человек – представители Министерства экономического развития Российской Федерации, исполнительных органов власти и специалисты, обеспечивающие работу Платформы обратной связи с бизнесом (ПОС-Бизнес).

Участники: обсудили лучшие региональные практики сопровождения обращений предпринимателей, обменялись опытом межведомственного взаимодействия, рассмотрели новые подходы, позволяющие быстрее решать вопросы бизнеса, сокращать административные процедуры и создавать более комфортные условия для реализации инвестиционных проектов, уделили внимание вопросам сокращения сроков рассмотрения обращений.

"Сегодня скорость решения вопросов бизнеса становится одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности региона. Предпринимателю важно не разбираться, какое ведомство отвечает за его вопрос, а получить решение максимально быстро", - заявил генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

"Форум стал важным шагом в развитии профессионального сообщества специалистов, сопровождающих обращения предпринимателей. Достигнута договоренность о дальнейшем регулярном обмене успешными региональными практиками, что позволит быстрее внедрять эффективные решения и повышать качество взаимодействия бизнеса и органов власти", - отметила руководитель ЦУР.Бизнес.72 Алена Потапова.

ПОС-Бизнес — это механизм обратной связи, который помогает предпринимателям оперативно решать вопросы, требующие участия органов власти и профильных организаций. По итогам 2025 года Тюменская область заняла третье место в Российской Федерации по качеству обработки обращений предпринимателей и уровню использования платформы.

Теги: бизнес, Инвестиционное агентство Тюменской области, обратная связь


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