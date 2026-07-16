Маркетплейсы начнут передавать данные о продавцах в налоговую с 1 октября

С 1 октября маркетплейсы смогут направлять в налоговую службу сведения о своих партнерах. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил ТАСС, что площадки будут передавать в ФНС данные о договорах, информацию о самих продавцах и финансовые акты. Также ведомство увидит, согласен ли предприниматель давать скидки за свой счет. Эти меры помогут государству лучше контролировать рынок и защитить покупателей от подделок и мошенников.

Для передачи данных маркетплейсу нужно согласие продавца, но депутат считает, что это условие может стать обязательным для работы на платформах. Площадки должны отправить информацию в течение двух рабочих дней после получения одобрения, а на обновление данных закон отводит три дня. Все форматы электронного обмена утвердит ФНС.

Гусев подчеркнул, что новые правила сделают бизнес честным: налоговая увидит реальные обороты, а добросовестные продавцы подтвердят свою надежность. Эти изменения - часть закона о платформенной экономике, который регулирует работу агрегаторов и сервисов объявлений. Власти уравнивают правила для интернет-торговли и обычных магазинов, чтобы сделать покупки в сети безопаснее для граждан и государства.

А с сентября 2026 года российские власти обяжут продавцов на маркетплейсах добавлять в описание товаров ссылки на госреестры с сертификатами качества. Глава Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев пояснил, что покупатели смогут мгновенно проверить безопасность косметики, игрушек или электроники прямо в карточке товара.