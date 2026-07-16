В Нижневартовском районе отменили режим ЧС, который был введен ранее из-за пожаров

В Нижневартовском районе отменили режим ЧС, который был введен ранее из-за пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Особый противопожарный режим сохраняется. По-прежнему запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы, а также ограничено посещение лесов и въезд на автомобилях.

Площадь пожаров за сутки сократилась более чем в 16 раз. Сегодня действует четыре пожара общей площадью 269 гектаров. Ликвидацией возгораний занимаются 56 человек.