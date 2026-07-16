16 Июля 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Из-за подтопления на 10 территориях Среднего Урала введен режим ЧС

Сразу в 10 муниципалитетах Свердловской области действует режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На территории Свердловской области действуют 10 режимов ЧС: в Горноуральском МО, МО "город Екатеринбург", Кушвинском МО, Нижнесергинском МР, МО Первоуральск, МО Староуткинск, Ирбитское МО, Камышловский МР, Талицкий МО, ГО г. Ирбит", - говорится в сообщении.

В МЧС также отметили, что из-за продолжительных осадков и резкого подъема уровня воды в реках паводковая обстановка в регионе остается сложной. На данный момент в зоне подтопления находятся 443 частных жилых дома и 1 тыс. 792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципальных образований. Под водой оказались девять низководных мостов и два участка автомобильных дорог.

Последствия неблагоприятных метеорологических явлений на Среднем Урале(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Последствия неблагоприятных метеорологических явлений на Среднем Урале(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Только за сутки подтопило еще 130 домов и 185 земельных участков, преимущественно - в Ирбите и Ирбитском МО. При этом, за это же время паводковые воды покинули 49 жилых домов и 153 приусадебных участка в 13 населенных пунктах.

Чтобы не допустить подтопления объектов животноводства в Ирбитском районе, на территории сельхозпредприятия "Килачевское" возвели защитные дамбы из песчаных мешков, а поступающая вода откачивается мотопомпами.

Затопленное сельхозпредприятие на Среднем Урале(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава Ирбитского округа Николай Юдин сообщил, что за последние сутки уровень воды в реке Ница поднялся еще на 49 см - до 835 см.

Теги: МЧС, режим ЧС, паводок, подтопление


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