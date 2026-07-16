В Центральной Африке найден неизвестный вид обезьян

В тропических лесах ДР Конго (бывший Заир) ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид обезьян. Они настолько неуловимы, что даже местные жители мало что знали о его существовании. Об этом пишет The Washington Post.

Открытие нового вида крупных животных трудно представить в наши дни. Обезьяны получили название ликвели, они имеет черную шерсть, розово-оранжевую пасть и низкий рычащий голос. Весят около 6 кг, чем-то похожи на небольшую собаку и имеют около метра в длину от носа до хвоста. Обитают на очень небольшой территории в районе реки Ломами, это левый приток реки Конго.

Чтобы выследить этих обезьян, исследователи в течение нескольких лет периодически совершали патрулирования, преодолев в сумме более 4,5 тыс. километров в отдаленных и густо покрытых лесами местах. Впервые обезьян ликвели видели в 2008 году, потом в 2018 году это как будто подтвердилось, но понадобилось еще много лет и наблюдений, чтобы удостовериться в открытии нового вида. Ученые годами проводили свои наблюдения, буквально по пятам следуя за обезьянами и стараясь ничем их не тревожить.

Предполагаемый ареал обитания обезьян ликвели в центре ДР Конго невелик — всего около 1,5 тыс. квадратных километров, что меньше территории Люксембурга. Они принадлежат к роду колобусов, семейству обезьян Западной и Центральной Африки, часто с мехом в ярких черно-белых тонах. То, что это новый вид обезьян, доказано генетически.