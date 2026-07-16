ХК "Автомобилист" объявил новый тренерский штаб Кудашова

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил о завершении формирования тренерского штаба во главе с назначенным весной Алексеем Кудашовым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, помогать Кудашову в сезоне-2026/27 будут специалист по работе с защитниками Андрей Скопинцев, тренер нападающих Александр Гольц и тренер вратарей Артем Яцкевич. Кроме них в новый штаб вошли тренеры по ОФП Александр Ахлаткин и Виталий Саленко, а также два видеотренера – Артем Ширгазиев и Михаил Демидов.

Напомним, что "Автомобилист" начнет готовиться к новому сезону 1 августа. А в первой официальной игре чемпионата КХЛ-2026/27 уральцы встретятся с московским "Динамо" – бывшей командой Кудашова.