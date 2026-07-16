Греция выступила против 21-го пакета санкций ЕС из-за угрозы бизнесу

Греция выступила против принятия 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, который включает запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны, сообщает Financial Times.

По информации источников издания, Афины заблокировали новые рестрикции, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas, принадлежащую греческому магнату Георгию Прокопиу. Постпред Греции в ЕС на заседании в Брюсселе заявил, что санкции "погубят" предприятие.

Dynagas специализируется на транспортировке сырья с арктического завода "Ямал СПГ". Компания эксплуатирует 27 газовозов, треть из них составляют специализированные танкеры Arc7. Компания не сможет задействовать эти суда на других направлениях и будет вынуждена продать их, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отказалась от наиболее радикальных ограничений в рамках 21-го пакета санкций. Дипломаты разных стран не смогли договориться о запрете на въезд для российских военных и правилах продажи газа. Так, страны союза договорились запретить продажу российского СПГ напрямую с танкеров. Однако эта мера не коснется перепродажи топлива. Такая лазейка позволит Европе и дальше отправлять российский газ в другие страны. Также новый пакет заморозит потолок цен на нефть, но страны еще спорят о сроках. Еврокомиссия хочет ввести заморозку на полгода, а Греция требует сократить ее до трех месяцев.