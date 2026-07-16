Мендель: Зеленский сменил правительство для корректировки денежных потоков

Смена правительства на Украине затеяна Зеленским, чтобы оптимизировать денежные потоки, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель (2019 - 2021).

"Это просто очередное перераспределение коррупционных потоков. Они никоим образом не изменят политику правительства. Их единственная реальная цель - обеспечить, чтобы нужные люди продолжали получать положенные им доли", — написала она.

Мендель напоминает, что в 2020 году, когда Зеленский менял свое первое правительство, он даже не сказал об этом своей команде. А когда его попросили объяснить, он отказался и сказал, что "они не имеют значения". Так он относится ко всем людям, включая мобилизованных украинцев. Они для него расходный материал, который ничего не стоит.

Недавно Мендель рассказала, как Зеленский потребовал на совещании "пропаганды в духе Геббельса".

"Мне нужна пропаганда в духе Геббельса. Мне нужны тысячи говорящих голов, которые будут вещать в духе Геббельса". Мы были так потрясены, что не могли дышать", — сказала она американскому журналисту Такеру Карлсону.

Сегодня Рада должна утвердить нового премьер-министра Сергея Корецкого. Вместе с ним поменяется и весь состав правительства. Однако главным препятствием на пути к миру является сам Зеленский. Пока он у власти, мира не будет, уверена Мендель.