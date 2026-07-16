Искусственный интеллект проследит за прогульщиками и безопасностью в вузах

Технологический партнер Ростеха, компания NtechLab, разработала умную систему видеоаналитики для университетов. Новая технология на базе искусственного интеллекта помогает вузам выявлять студентов, которые пропускают занятия, и узнавать правонарушителей на входе. Пресс-служба разработчика сообщила ТАСС, что алгоритмы изучают видео с камер в аудиториях и подсчитывают количество участников лекций. Сейчас один из крупнейших российских университетов уже тестирует это решение в нескольких учебных залах.

Искусственный интеллект также умеет работать с "черными списками" на входе в здание. Если камера узнает человека в розыске, система сразу отправит сигнал тревоги на пульт охраны. Гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук уверен, что такая фиксация посещаемости заставит студентов серьезнее относиться к учебе и обеспечит честную статистику без субъективных оценок. Кроме того, администрация вузов сможет оценивать популярность предметов: если студенты игнорируют лекцию, руководство поймет, что учебную программу пора менять или адаптировать под запросы учащихся.

Ранее Сбер открыл бесплатный доступ к своим продвинутым речевым моделям GigaChat3.1-Audio-10B и GigaAM Multilingual, чтобы поддержать разработчиков из России и СНГ. Эти технологии распознают речь точнее зарубежных аналогов, умеют определять эмоции, различать голоса нескольких собеседников и понимать сложные термины.