ВС РФ снова нанесли мощные удары по объектам в Киеве и Одессе

ВС РФ ночью нанесли новый групповой удар по объектам ВПК в Киеве, сообщило Минобороны РФ. Поражены предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Также атакованы порты Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Поражно морское судно и быстроходный катер сил спецопераций ВСУ по пути в порты Одесской области.

Российские эксперты отмечают важность ударов по портам Одесской области. Россия наконец начала массовые удары по этим портам, чтобы отрезать Украину от Европы, считает военный журналист Александр Сладков. Так, через Одессу идут военные поставки из стран НАТО под видом гражданских судов. Это не делается через сухопутные границы, чтобы нельзя было отследить объемы поставок.

"Системный "вынос" черноморских портов Украины - это стратегически важная проблема, которую надо было начать решать еще давно. Технически мы это уже можем и должны сделать. Уже через месяц-два мы увидим результаты на фронте. Снабжение группировки противника будет сильно обрезано", - говорит блогер Юрий Подоляка.

Он отмечает также важность поражения АЗС и железнодорожных локомотивов. В июне были поражены около 200 заправок, а уже за первую декаду июля - порядка 100. Это ухудшает логистику противника в прифронтовой зоне, что заметно по действиям украинских войск.