Девочка и ее бабушка погибли в результате ударов ВСУ по Брянской области

15-летняя девочка и ее бабушка погибли в результате ударов ВСУ по поселку Суземка в Брянской области.

"Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО "Град" по административному центру Суземского района — поселку Суземка", - сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале.

По его словам, еще одна жительница ранена, она доставлена в больницу.

Предварительно, один дом полностью уничтожен, добавил Ковальчук. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.

Минувшей ночью на территории Брянской области объявлялась ракетная опасность. Жителей призвали оставаться в помещениях без окон с капитальными стенами либо спуститься в ближайшее укрытие.