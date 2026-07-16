16 Июля 2026
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Политика В России Запорожская область
Фото: Carl Court / Getty Images

МИД РФ сделал заявление по поводу убийства главного инженера ЗАЭС

МИД РФ осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки украинского беспилотника. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС Toyota Camry. Также погиб водитель Дмитрий Филиппов.
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Это "очередное кровавое преступление" Украины, которая пытается попыткой создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников.

"Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия. В свою очередь, страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия ее действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты", - заявил МИД, пообещав, что Россия будет защищать ЗЭАС.

Как сообщалось, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал гибель Яковлева "неприемлемым нападением на станцию и ее руководство, серьезно угрожающим ядерной безопасности".

Пресс-служба ЗАЭС назвала убийство не только преступлением, но и угрозой безопасности ядерных объектов. А посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, считает, что "украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе".

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уверен, что киевский режим делает все, чтобы Запорожская АЭС не работала.

Теги: ЗАЭС, МИД, убийство, Александр Яковлев


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