МИД РФ сделал заявление по поводу убийства главного инженера ЗАЭС

МИД РФ осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки украинского беспилотника. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС Toyota Camry. Также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

Это "очередное кровавое преступление" Украины, которая пытается попыткой создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников.

"Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия. В свою очередь, страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия ее действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты", - заявил МИД, пообещав, что Россия будет защищать ЗЭАС.

Как сообщалось, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал гибель Яковлева "неприемлемым нападением на станцию и ее руководство, серьезно угрожающим ядерной безопасности".

Пресс-служба ЗАЭС назвала убийство не только преступлением, но и угрозой безопасности ядерных объектов. А посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, считает, что "украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе".

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уверен, что киевский режим делает все, чтобы Запорожская АЭС не работала.