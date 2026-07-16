Дроны атаковали Белгородскую область: ранены двое подростков и трое взрослых

Беспилотники атаковали Белгородскую область и ранили пять человек, включая двух подростков. Оперштаб региона сообщил, что во время ночного налета на Шебекино пострадали три девушки тринадцати, шестнадцати и восемнадцати лет. Бригады скорой помощи доставили их в больницу. Взрывы выбили стекла в коммерческом здании и повредили легковой автомобиль.

Утром дрон ударил по машине в хуторе Церковный Белгородского округа. В результате этой атаки травмы получили двое мужчин. Пострадавшие самостоятельно доехали до медиков, которые оказали им первую помощь и отпустили домой. По данным оперативного штаба, за вчерашний день удары беспилотных летательных аппаратов по территории области ранили еще четырех человек. Власти продолжают фиксировать ущерб, который наносят дроны мирным жителям и гражданским объектам.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа, из-за чего пострадал местный житель. Обломки дрона ранили мужчину, сейчас он находится в больнице под присмотром врачей. Губернатор Александр Гусев сообщил, что власти не объявляли режим опасности, ориентируясь на оперативную обстановку.