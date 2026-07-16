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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сноубордист из Екатеринбурга заплатит лыжнику 327 тысяч за травмы на горе Пильной

Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал со сноубордиста 327 тыс. рублей в пользу лыжника, пострадавшего на горе Пильной. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в январе 2024 года. Сноубордист нарушил правила безопасности при выезде из лесного массива в зону центрального подъемника и врезался в лыжников. Один из пострадавших получил серьезные травмы и был оперативно госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу № 24. Там ему предложили операцию в рамках ОМС, но только в порядке очереди, добавив, что реабилитация может занять около года.

Пострадавший обратился за консультацией в институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина, где рассказали об альтернативном щадящем методе лечения со сроком восстановления около трех месяцев. Мужчина все обдумал и уже на следующий день был прооперирован, а еще через день – выписан из стационара. Лечение обошлось в 156 тыс. 90 рублей.

Восстановив свое здоровье, истец обратился в суд с иском, где просил взыскать со сноубордиста возмещение утраченного заработка – 9 тыс. 9 рублей, расходы на лечение – 156 тыс. 90 рублей и 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскали 200 тыс. в качестве компенсации, 118 тыс. – за лечение и 9 тыс. рублей – утраченного заработка.

Теги: Екатеринбург, Пильная, лыжник, сноубордист, суд, компенсация


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