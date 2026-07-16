Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 15 июля осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой погиб инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев.

"Гросси осуждает сообщение об инциденте, который, по его словам, представляет собой неприемлемое нападение на станцию и ее руководство, серьезно угрожающее ядерной безопасности", — говорится в публикации МАГАТЭ.

Кроме того, Гросси призвал немедленно прекратить все нападения на ядерные объекты и их сотрудников.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 15 июля сообщил, что целенаправленной атакой ВСУ на автомобиль были убиты Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов. По его словам, главный инженер электростанции посвятил всю свою жизнь атомной энергетике и "погиб, по сути, на боевом посту".