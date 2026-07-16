Суд вынес приговор уральцу, призывавшему убивать силовиков

На Среднем Урале вынесен приговор за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", близкий к свердловскому управлению ФСБ.

По его данным, Березовский городской суд признал 42-летнего местного жителя виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как было установлено, в 2022 году уралец разместил в открытом доступе в социальной сети комментарий с призывами к убийству сотрудников правоохранительных органов.

За призывы к расправе над силовиками суд назначил мужчине год принудительных работ. При этом 9% от его зарплаты пойдет в пользу государства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге был задержан житель Кургана, публиковавший призывы к терроризму.