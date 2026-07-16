Иран выставил ультиматум США и перекрыл Ормузский пролив

Представитель иранской армии Мохаммад Акраминия сообщил, что военные не откроют Ормузский пролив под внешним давлением или из-за угроз. Иран выдвинул четкие требования для возобновления движения по этой важной морской артерии. Власти страны ждут от США соблюдения условий исламабадского меморандума, полного прекращения боевых действий и признания суверенных прав государства, пишет "Царьград".

Акраминия подчеркнул, что пролив сохранит закрытый статус, пока мировое сообщество не учтет волю Ирана. Агентство Mehr цитирует военного, который называет любые действия США и их союзников в регионе нарушением границ, если они выходят за рамки договоренностей. Тегеран планирует использовать собственные вооруженные силы, чтобы пресекать подобные шаги. Иранская сторона намерена защищать свои интересы в акватории самостоятельно до тех пор, пока оппоненты не выполнят все условия меморандума.

Ранее мировые судовладельцы и отраслевые ассоциации, включая немецкую компанию Hapag-Lloyd и IMO, резко осудили идею Дональда Трампа ввести 20%-й сбор за проход через Ормузский пролив. Эксперты и юристы называют эту пошлину незаконной, так как она нарушает принцип свободы судоходства в международных водах и создает опасный прецедент для других важных маршрутов.