В Пермском крае начало топить еще одно село: эвакуированы два человека

В Пермском крае в селе Богородск из‑за обильных осадков поднялся уровень воды в притоке реки Арий (правый приток реки Ирень), что привело к подтоплению двух частных домовладений и приусадебных участков. Об этом сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-зоны подтопления эвакуировали двух человек. Пострадавших нет.

Уровень воды постепенно снижается. По словам Поезжаева, ситуация находится на контроле. На месте работают оперативные службы, ведется непрерывный мониторинг.