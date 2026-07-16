Сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира по футболу в седьмой раз в истории

Сборная Аргентины одержала волевую победу над сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира.

Встреча в Атланте, США, завершилась со счётом 2:1. Первый гол забил Энтони Гордон (55-я минута), переломить матч в концовке смогли Энцо Фернандес (85) и Лаутаро Мартинес (90+2).

Для Аргентины это седьмой финал чемпионата мира в истории. Команда побеждала на мундиалях в 1978, 1986 и 2022 годах. Три раза проиграла: в 1930-м, 1990-м и 2014-м. Больше финалов только у сборной Германии — 8.

В финале турнира Аргентина сыграет с Испанией. Англия же встретится с Францией в матче за 3 место.