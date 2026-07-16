Зеленский сменил министра обороны и выбрал нового премьер-министра

Зеленский заявил, что уволил Михаила Федорова с поста министра обороны, так как он провалил реформу ТЦК и имел серьезные разногласия с главкомом ВСУ Сырским. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на своих коллег, которые были на встрече с киевским главарем.

Зеленский сказал, что не может выбирать между Сырским и Федоровым, Сырский ему нужнее. Украинские телеграм-каналы третий год пишут о том, что Сырский абсолютно лоялен и является послушным орудием в руках Зеленского.

Новым министром обороны станет глава МВД Игорь Клименко. При этом по причине провал реформы ТЦК можно будет уволить любого нового министра.

Также Зеленский назвал имя нового премьер-министра, которого должна утвердить Рада. Как и ожидалось, это глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Его утвердят сегодня.

48-летний Корецкий родился в Луцке. Окончил местный технический университет, а также Ивано-Франковский технический университет нефти и газа по специальности "Добыча нефти и газа". Возглавлял национализированные "Укрнафта" и "Укртатнафта", отобранные у олигарха Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Считается связанным коррупционными связями с Зеленским и его "кошельком" Тимуром Миндичем. Одним из аргументов его назначения называется предстоящая зима, которая будет сложной, притом что Корецкий никогда не работал в сфере электроэнергетики.