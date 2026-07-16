Из-за схода вагонов в Пермском крае задерживаются пассажирские поезда

В Пермском крае в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть - Шумково задерживаются пассажирские поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Поезда №73 Тюмень – Санкт-Петербург, №69 Чита – Москва, №149 Челябинск – Санкт-Петербург, №109 Новый Уренгой – Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут по станции Пермь.

Поезда №1 Владивосток – Москва, №85 Серов – Москва также проследуют изменённым маршрутом через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь.

Поезда №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, №2 Москва – Владивосток и №802 Пермь – Екатеринбург будут отправлены измененным маршрутом через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.

Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.