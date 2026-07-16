В Пермском крае из-за размыва почвы с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда

В Пермском крае сошли вагоны грузового поезда на перегоне Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля 2026 года в Пермском крае на 1566-м километре перегона Кишерть – Шумково. Сошли пять груженых полувагонов и локомотива из состава грузового поезда № 2314. По предварительным данным, причиной происшествия стал локальный размыв земляного полотна.





В результате инцидента пострадавших нет. Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановлено до завершения аварийно-восстановительных работ. Угрозы экологической безопасности не возникло. Проводится оценка состояния подвижного состава и инфраструктуры,привлечена специализированная техника для выполнения восстановительных работ.



Пермской транспортной прокуратурой с выездом на место происшествия проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, взяты на контроль мероприятия по приведению железнодорожной инфраструктуры в нормативное состояние.